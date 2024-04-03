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Финский президент заявил об отсутствии причин для отправки войск на Украину

Александер Стубб заявил, что оснований для отправки финских военных на Украину нет.
Максим Крюков 2024-04-03 21:54:04
© Фото: IMAGO Heikki Saukkomaa Global Look Press

У Финляндии нет причин отправлять войска на Украину. Об этом заявил президент страны Александер Стубб во время своего визита на Украину, на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

«Оснований для ввода войск нет. Мы поддерживаем Украину всеми возможными способами», - передает его слова ТАСС.

При этом финский лидер отметил важность сосредоточения усилий Европы и Соединенных Штатов Америки на оказании помощи Киеву. По мнению Стубба, поддержка должна выражаться в предоставлении «оружия, боеприпасов и обучения».

Зеленский в свою очередь согласился со словами своего коллеги, подчеркнув, что Украине необходимо оснащение ее собственных военных.

#Украина #Финляндия #Владимир Зеленский #поддержка #отправка войск #Александер Стубб
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