Финский президент заявил об отсутствии причин для отправки войск на Украину

У Финляндии нет причин отправлять войска на Украину. Об этом заявил президент страны Александер Стубб во время своего визита на Украину, на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

«Оснований для ввода войск нет. Мы поддерживаем Украину всеми возможными способами», - передает его слова ТАСС.

При этом финский лидер отметил важность сосредоточения усилий Европы и Соединенных Штатов Америки на оказании помощи Киеву. По мнению Стубба, поддержка должна выражаться в предоставлении «оружия, боеприпасов и обучения».

Зеленский в свою очередь согласился со словами своего коллеги, подчеркнув, что Украине необходимо оснащение ее собственных военных.