На Донбассе начал работу противоминный робот «Сталкер»

Впервые в зоне боевых действий на Донбассе появился «Сталкер» - новый роботехнический комплекс, который проходит испытания на минных полях. На видео - кадры его работы в зоне СВО.

«Сталкер» оснащен специальным бойковым тралом. Он позволяет роботу расчищать поля от противотанковых и противопехотных мин на глубине до 30 сантиметров, тем самым обеспечивая продвижение наших подразделений и бронетехники.

Взрыв за взрывом каждые полминуты. «Сталкер» на поле под Авдеевкой, как первопроходец-чистильщик, прокладывает для российской пехоты безопасный путь. Когда трал находит противотанковую мину, осколки отлетают от мощной брони и робот едет дальше.

«Данный комплекс тяжелого класса массой около 30 тонн. Характеристики свои подтвердил. Ширина траления около трех метров», - рассказал представитель Управления начальника инженерных войск с позывным «Брест».

Управление - дистанционное, на расстоянии до километра. Пульт в руках инженера внешне напоминает джойстик от игровой приставки. Впрочем, как говорит сам испытатель с позывным «Урал», принцип действия почти один в один.

«Вперед - назад, вправо - влево. Обороты, все здесь. Переключения передач. Он может двигаться. Частота траления разная бывает. И условия разные. И от километра до пяти километров он может двигаться на минному полю. Ничего сложного нет. Может любой человек взять и научиться», - считает инженер.

Изображение сразу с четырех видеокамер в режиме реального времени поступает на командный пост. Для «Сталкера» разминирование донбасских полей своего рода экзамен перед выпуском машины в серийное производство.

В во время движения саперов от артиллерийских снарядов, мин и пуль защищает надежная броня спецавтомобиля «Патруль». Маневренная и проходимая машина позволяет инженерному подразделению быстро перемещаться с место на место - туда, где в данный момент саперы нужнее всего.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Андрея Лазарева.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе и районах ДНР российские саперы обезвредили около 5 000 боеприпасов. Целые минные поля военнослужащим приходится увозить на полигон для уничтожения.