Саперы обезвредили в Мариуполе и районах ДНР около 5 тысяч боеприпасов

Саперы нашли, обезвредили и уничтожили в Мариуполе и районах ДНР около пяти тысяч боеприпасов за четыре месяца, сообщило Минобороны России.

Сводный отряд разминирования инженерных войск ВС РФ сталкивается в новых регионах с неразорвавшимися артиллерийскими снарядами, несработавшими выстрелами от гранатометов, ракетами РСЗО, противотанковыми минами. Саперам приходится снимать и увозить на полигон целые минные поля, искать и обезвреживать самодельные взрывные устройства.

«В Тельмановском районе мы сняли одно минное поле. Судя по внешнему состоянию взрывателей, оно было установлено украинскими войсками. Взрыватели старые, срок около двух лет», - рассказал командир сводного отряда разминирования с позывным «Барнаул».

Все без исключения оставленные боевиками снаряды и мины нельзя использовать повторно. У многих взрыватели от времени вышли их строя. Некоторые устройства долго лежали взведенными в земле под действием осадков. Даже дотрагиваться до таких предметов может быть смертельно опасно. Поэтому все, что может взорваться сразу, саперы уничтожают на месте, остальное отвозят на полигон.

«Их нельзя возвращать в войска, потому что в них могут укладывать самодельные взрывные устройства, они могут быть повреждены и уничтожить нашу технику и личный состав», - говорит сапер с позывным «Монгол».

По его словам, саперы находят в ДНР болгарские, польские ВОГи, итальянские и немецкие противотанковые мины, немецкие противопехотные мины, польские выстрелы от РПГ и 155-миллиметровые снаряды.

«Это очень важно, конечно, - оставить чистую территорию. Потому что придут люди, будут восстанавливать дома, города, будут работать на полях. Для нас очень важно, чтобы не было пострадавшего мирного населения после нас», - говорит сапер с позывным «Монгол».

Бойцы отряда каждую неделю рассказывают школьникам, что делать, если они нашли взрывоопасные предметы.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.