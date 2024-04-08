Ким Чен Ын выразил Путину сочувствие из-за затопления под Оренбургом

Лидер Корейской Народно-Демократической республики Ким Чен Ын выразил сочувствие Владимиру Путину с связи с потопом в Оренбургской области. Об этом сообщает RT с ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
Ким Чен Ын направил Путину телеграмму, где выразил соболезнования президенту, правительству и народу России в связи с сильным материальным ущербом от паводков под Оренбургом.
Он пожелал правительству и россиянам быстрее ликвидировать последствия от бедствия. В конце он добавил, что народ КНДР всегда будет вместе с народом России.
7 марта в Оренбургской области объявили режим Чрезвычайной ситуации федерального характера, установлен федеральный уровень реагирования.
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