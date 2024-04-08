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Ким Чен Ын выразил Путину сочувствие из-за затопления под Оренбургом

Лидер КНДР пожелал скорейшей ликвидации последствий от нынешнего стихийного бедствия.
Мария Зайцева 2024-04-08 03:48:09
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Лидер Корейской Народно-Демократической республики Ким Чен Ын выразил сочувствие Владимиру Путину с связи с потопом в Оренбургской области. Об этом сообщает RT с ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын направил Путину телеграмму, где выразил соболезнования президенту, правительству и народу России в связи с сильным материальным ущербом от паводков под Оренбургом.

Он пожелал правительству и россиянам быстрее ликвидировать последствия от бедствия. В конце он добавил, что народ КНДР всегда будет вместе с народом России.

7 марта в Оренбургской области объявили режим Чрезвычайной ситуации федерального характера, установлен федеральный уровень реагирования.

#в стране и мире #КНДР #Оренбургская область #Ким Чен Ын #соболезнования
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