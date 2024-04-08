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В Париже погибли три человека в результате взрыва жилого дома

Причина взрыва неизвестна, в здании был пожар.
Мария Зайцева 2024-04-08 03:23:23
© Фото: Жюльен Маттиа, РИА Новости

На востоке Парижа в многоэтажном жилом доме произошел взрыв, в его результате оказалось трое погибших. Об этом сообщает RT с ссылкой на французскую газету Le Parisien.

Причина взрыва не установлена, в доме произошел пожар. Подчеркивается, что в здание не проведен природный газ.

В конце марта стало известно, что во Франции введен наивысший уровень террористической опасности в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Это решение было принято советом по национальной обороне 24 марта.
 

#в стране и мире #Франция #пожар #взрыв #Париж
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