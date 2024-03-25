ТАСС: Во Франции введен наивысший уровень террористической опасности

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что в стране введен наивысший уровень террористической опасности.

Как сообщает ТАСС, решение было принято по итогам состоявшегося в Елисейском дворце совещания совета по национальной обороне, проведенного в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Уточняется, что заседание началось 24 марта в 21:30 по московскому времени.

Напомним, что в воскресенье, 24 марта, двух из четырех фигурантов по делу о нападении на «Крокус Сити Холл» обвинили в терроризме, теперь им грозит пожизненное тюремное заключение. По последним данным, в результате нападения погибли 137 человек, еще 182 получили ранения различной степени тяжести.