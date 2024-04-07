Историк Семибратов: НАТО кинет Киев, как в свое время Афганистан

Руководство НАТО обманет Киев, как однажды оставило без поддержки власти Афганистана. Таким мнением со «Звездой» поделился заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат исторических наук Евгений Семибратов. Он оценил североатлантические перспективы современной Украины с учетом геополитических реалий.

«Запад постоянно кормит Киев обещаниями, но все их начиная с 2008-го года можно уложить в простую логику: у этих обещаний нет дедлайна по срокам исполнения. Нужно понимать, под каким углом Запад смотрит на Украину. Она - идеальный инструмент в его руках. Страна для вооруженного конфликта предоставила свое население и территорию. Что может быть более выгодным для натовских интересов? У них нет обязательств по отношению к партнеру», - заверил Семибратов.

При такой форме сотрудничества Украину не нужно принимать в НАТО. Она отлично справляется со своей ролью и без этого, уверен эксперт. Плюс, этому препятствуют внутриполитические распри в самих США, где уже полгода не могут принять законопроект о финансовой поддержке киевского режима.

«У Запада идеальная форма по отношению к Украине. Ее кинут, как Афганистан и то правительство, которое было официально признано в Кабуле. Западные политики это понимают, немцы, французы. В НАТО нет иллюзий относительно перспектив Украины. Они превратились уже в анекдот похуже вступления Турции в Евросоюз», - полагает Семибратов.

Кроме того, проведение на Украине спецоперации и нежелание Киева признавать суверенитет Российской Федерации над новыми территориями, включая Крым, ставят крест на всех устремлениях Киева в альянс. Поскольку в него не могут входить страны, имеющие территориальные споры с соседями или незавершенный вооруженный конфликт на своей территории, подвел итог замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.

Ранее американский предприниматель Илон Маск сравнил потенциальное членство Украины в НАТО с началом фильма о ядерном апокалипсисе. Так он прокомментировал заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена, что целью июльского саммита альянса будет «возведение моста» к членству Украины в блоке.