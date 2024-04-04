Более 9 тысяч детей уехали из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ

Более 9 000 детей из Белгородской области размещены в различных регионах страны из-за постоянных обстрелов со стороны украинских националистов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Наши дети, 400 человек, прибыли в Вологду и Волгоград. Всего в других регионах находится более 9 000 маленьких жителей Белгородской области. За всеми контроль», - заверил Гладков.

Губернатор Белгородской области особо отметил, что все обращения родителей, которые не смогли выехать вместе с детьми, внимательно отрабатываются вместе с руководителями регионов и находятся на особом контроле властей.

Детей стараются окружить максимальной заботой и вниманием. На месте с ними работают психологи и опытные вожатые. Для школьников организован учебный процесс и развлекательные программы для самых маленьких.