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Жители Мексики первые увидели солнечное затмение из западного полушария

Первыми солнечное затмение увидят жители Мексики.
Игнат Далакян 2024-04-08 21:20:02
© Фото: NASA © Видео: NASA

Солнечное затмение открылось для жителей Северной Америки. Трансляцию ведет NASA.

Первыми явление увидели жители Мексики. Затем вид на солнечное затмение откроется жителям более десятка американских штатов от Техаса до Мэна и востока Канады.

Солнечное затмение также, как и лунное, не является редким явлением. Ежегодно с Земли видно от двух до пяти солнечных затмений, причем самый распространенный вид этого явления - частное. Затмение Солнца начнется в 19:39 и закончится в 22:55 по московскому времени. При этом максимальная  фаза придется на 21:17 по Москве, а полная фаза будет длиться 4 минуты 28 секунд. Однако, жители России не смогут полюбоваться явлением.

Ранее за «частичным затмением» наблюдали жители различных городов и стран 25 октября 2022 года. Солнечный диск оказался закрыт на 71%. Москвичи смогли наблюдать за необычным явлением в 13:38 по столичному времени - именно на это время пришелся апогей солнечного затмения.

#в стране и мире #солнце #солнечное затмение #северная америка
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