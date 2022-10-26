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Спрятанное Солнце: как следили за «частичным затмением» в разных точках мира

Алексей Кошкин
Алиса Краузе
02:50 26.10.2022
Во вторник, 25 октября, жители разных городов и стран смогли посмотреть на необычное солнечное затмение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Кряжев РИА Новости
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Вторник, 13:38 по Москве - именно в это время в столице наблюдался апогей солнечного затмения. Солнечный диск оказался закрыт на 71%.

В сумерки средь бела дня глубже остальных погрузились север России и Сибирь. Лунный диск закрыл собою Солнце на 86% над территорией Ханты-Мансийского округа. А в  Нижневартовске и Сургуте жители могли спутать день с ночью. От Солнца там остался лишь тонкий полумесяц.

Центральная, южная и европейская части России не остались обделенными. От Сочи до Нижнего Новгорода люди тоже могли наблюдать за редким явлением, хотя здесь наибольшая видимая фаза была всего около 70%. Однако к окулярам телескопов и видоискателям камер там припали все: и ученые, и далекие от науки обыватели.

«Сами по себе затмения нередки, они случаются два-три раза в год. Но точки наблюдений в разных городах мира совпадают довольно редко. Например, полное солнечное затмение в Нижнем Новгороде будет видно только в 2061 году», - указала заместитель директора Нижегородского планетария имени Г.М. Гречко Татьяна Калякина.

В наукограде нашей космической отрасли, городе Королеве, астрономы вышли на улицы, чтобы стать частью этого «частного затмения».

«Это называется частное солнечное затмение... Только часть Солнца закрывается Луной. Это, практически, по Земле бежит огромная тень, закрывающая Солнце», - описала член совета новосибирского астрономического общества Диана Протасова.

Солнце закрылось Луной над многими странами. Астрономическое явление наблюдали по всему миру: почти по всей Евразии и до севера Африки, в Европе и на Ближнем Востоке. Полумесяц солнца был виден даже в Тегеране. Германия и другие страны транслировали в прямом эфире все затмение полностью, которое длилось 2,5 часа. Калужский музей космонавтики демонстрировал солнечное затмение через специальный телескоп.

Подробнее смотрите в сюжете Алексея Кошкина для телеканала «Звезда»

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