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ВСУ обстреляли остановку в Каховке, пострадал 79-летний пенсионер

Обстрел затронул и центр города: там разбит УАЗ электросетей.
Владимир Рубанов 2024-03-21 17:56:01
© Фото: SALDO_VGA, Telegram

ВСУ ударили по автобусной остановке у Каховской центральной районной больницы. Ранен 79-летний пассажир автобуса, сообщил губернатор Харьковской области Владимир Сальдо.

«Стреляли по медучреждению. Пострадавший госпитализирован с ранениями ног средней тяжести», - сообщил глава региона.

Обстрел затронул и центр города: там разбит УАЗ электросетей. Работники при этом не пострадали.

Этой ночью здание больницы в Херсонской области было повреждено, сообщило радио «Спутник». Украинские националисты сбросили на него три боеприпаса с беспилотника. Ударом выбило окна приемного отделения, хирургического корпуса, роддома, повредило крышу терапевтического отделения.

Ранее город Каховка и села Малая Каховка, Любимовка, Коробки, Каменка остались без газа после артиллерийского обстрела.

#Украина #ВСУ #Обстрел #больница #каховка #Херсонская область #владимир сальдо
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