ВСУ ударили по автобусной остановке у Каховской центральной районной больницы. Ранен 79-летний пассажир автобуса, сообщил губернатор Харьковской области Владимир Сальдо.

«Стреляли по медучреждению. Пострадавший госпитализирован с ранениями ног средней тяжести», - сообщил глава региона.

Обстрел затронул и центр города: там разбит УАЗ электросетей. Работники при этом не пострадали.

Этой ночью здание больницы в Херсонской области было повреждено, сообщило радио «Спутник». Украинские националисты сбросили на него три боеприпаса с беспилотника. Ударом выбило окна приемного отделения, хирургического корпуса, роддома, повредило крышу терапевтического отделения.

Ранее город Каховка и села Малая Каховка, Любимовка, Коробки, Каменка остались без газа после артиллерийского обстрела.