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Генсек ООН Гутерреш выразил обеспокоенность из-за ударов по ЗАЭС

Ранее глава МАГАТЭ Гуттереш признал, что ЗАЭС была «довольно близка» к ядерной аварии после атаки ВСУ.
Игнат Далакян 2024-04-08 20:28:18
© Фото: Dmitry Grigoriev Argumenty i Fakty Globallookpress

Генсек ООН Антониу Гутерриш разделяет обеспокоенность МАГАТЭ по поводу атаки ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь разделяет обеспокоенность, выраженную гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по поводу ударов дронов по атомной электростанции», - цитирует ТАСС Дюжаррика.

Ранее издание Bloomberg писало, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси признал, что ЗАЭС была «довольно близка» к ядерной аварии после атаки. Глава организации заявил, что данный инцидент обсудит в Совете безопасности ООН.

До этого пресс-служба Запорожской атомной электростанции сообщила об атаке БПЛА по крыше 6-го энергоблока в воскресенье. Сегодня над ЗАЭС был сбил дрон-камикадзе, обломки также упали на крышу 6-го энергоблока.

#в стране и мире #ООН #ВСУ #МАГАТЭ #Антониу Гутерриш #удар #заэс #ядерная авария
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