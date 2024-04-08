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«Искандер» уничтожил склад БПЛА и цех по их производству в Запорожье

Удар был нанесен в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.
2024-04-08 20:04:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Вооруженные силы России полностью уничтожили склад тяжелых БПЛА и цех по их производству в городе Запорожье ударами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Видео опубликовало Министерство обороны России.

В Минобороны России сообщили, что ВС РФ наносят удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военно-промышленного комплекса, цехам по производству вооружения и беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики, обеспечивающим ВПК Украины в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики Российской Федерации.

Ранее экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 сровняли с землей командный пункт врага в зоне специальной военной операции. Помимо командного пункта, целями бомбардировки стали и подразделения противника на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Искандер #бпла #беспилотники #СВО
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