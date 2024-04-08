Экипажи Су-34 сровняли с землей командный пункт врага в зоне СВО

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили командный пункт украинских боевиков на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Помимо командного пункта, целями бомбардировки стали и подразделения противника в зоне специальной военной операции.

Уточняется, что бомбовый удар наносился высокоточным оружием - фугасными авиабомбами, оснащенными универсальными модулями планирования и коррекции. Это позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения ПВО неприятеля.

Выполнив боевую задачу, а также получив подтверждение об уничтожении целей, экипажи российских самолетов вернулись на аэродром.

Ранее сообщалось, что Россия увеличит производство истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.