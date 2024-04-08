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Экипажи Су-34 сровняли с землей командный пункт врага в зоне СВО

Летчики использовали фугасные авиабомбамы с универсальными модулями планирования и коррекции. Это позволило не входить в зону поражения ПВО противника при нанесении удара.
2024-04-08 10:41:58
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили командный пункт украинских боевиков на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщило Минобороны России. 

Помимо командного пункта, целями бомбардировки стали и подразделения противника в зоне специальной военной операции. 

Уточняется, что бомбовый удар наносился высокоточным оружием - фугасными авиабомбами, оснащенными универсальными модулями планирования и коррекции. Это позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения ПВО неприятеля. 

Выполнив боевую задачу, а также получив подтверждение об уничтожении целей, экипажи российских самолетов вернулись на аэродром.

Ранее сообщалось, что Россия увеличит производство истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#су-35 #вкс россии #армия #командный пункт #Южно-Донецкое направление
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