Экипажи Су-34 сровняли с землей командный пункт врага в зоне СВО

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили командный пункт украинских боевиков на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщило Минобороны России.
Помимо командного пункта, целями бомбардировки стали и подразделения противника в зоне специальной военной операции.
Уточняется, что бомбовый удар наносился высокоточным оружием - фугасными авиабомбами, оснащенными универсальными модулями планирования и коррекции. Это позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения ПВО неприятеля.
Выполнив боевую задачу, а также получив подтверждение об уничтожении целей, экипажи российских самолетов вернулись на аэродром.
Ранее сообщалось, что Россия увеличит производство истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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