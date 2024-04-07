Европа волнуется: в НАТО намерены ввести обязательный взнос для Киева

Североатлантический альянс на неделе отметил 75-ую годовщину своего основания. Гуляли в штаб-квартире в Брюсселе с участием глав МИД тридцати двух государств-членов НАТО, приглашенной Украины и под председательством генерального секретаря Йенса Столтенберга.

Подняли флаг Альянса, возложили цветы, разрезали праздничный торт. И, конечно, договорились о выделении очередной помощи Киеву. И вот теперь всем странам военно-политического блока предложено в очередной раз скинуться и создать специальный фонд поддержки Украины размером в 100 миллиардов евро. Взносы будут обязательными для всех стран Альянса, отвертеться не получится, а сам фонд рассчитан на пять лет. Видимо, столько еще собирается воевать НАТО.

Однако столь щедрое предложение многих удивило. Как пишет издание Politico, после презентации идеи о создании фонда «некоторые министры иностранных дел закатили глаза от цифры в 100 миллиардов, недоумевая, откуда она взялась». И главное - почему они должны за все это платить. Одно дело - подчас довольно формальное членство в НАТО. И совершенно другое - доставать из национального бюджета и из своего кармана реальные и не маленькие деньги.

Тут даже Германия забеспокоилась. Берлин еле сводит концы с концами - он и так на втором после Вашингтона месте по расходам на Киев. И опять требуют делать взносы. А с другой стороны, отказаться - значит вынести многочисленные европейские разногласия по теме Украины на всеобщее обозрение.

Подробнее о том, как в Брюсселе отметили 75-летний юбилей НАТО, и как не смолкают разговоры о военной помощи Украине, смотрите в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».