Затопленные дома и пустые улицы: ушедший под воду Орск показали с коптера

«Звезда» публикует кадры обстановки в поселке Лесоторговый в Орске с коптера. На видео заметно, что вся территория пригорода находится в воде, которая прибывает каждые сутки после прорыва дамбы. На улице тихо и пусто - десятки брошенных домов затоплены, а местные жители эвакуированы. Рядом с домами почти отсутствует личный транспорт, на видео одна машина разворачивается и направляется к выезду из поселка.

Администрация отключила подтопленные районы Орска от газа и электричества. МЧС сообщает, что для устранения последствий наводнения потребуется неделя. Пострадавшим продолжают выплачивать финансовую помощь, на этой неделе ее получат 16 тысяч человек.

Корреспондент «Звезды» с места событий сообщила, что почва в некоторых местах уже начала обваливаться. В Орске зафиксировали 99 обращений за медицинской помощью в связи с паводком, 9 человек госпитализированы.