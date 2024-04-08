Сбитый дрон-камикадзе ВСУ упал на крышу 6-го энергоблока ЗАЭС

Над Запорожской атомной электростанцией сбили украинский дрон-камикадзе. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ЗАЭС.
«Сегодня над станцией был сбит дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока», - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что угроз безопасности Запорожской атомной электростанции не зафиксировано. В сообщении также говорится, что, несмотря на призывы к украинской армии прекратить совершать террористические акты, обстрел ЗАЭС и объектов ее инфраструктуры продолжаются.
«Это способно повлиять на безопасную эксплуатацию АЭС», - добавили в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасной провокацией атаки украинских боевиков на Запорожскую АЭС. По словам представителя Кремля, подобные действия ВСУ чреваты негативными последствиями в перспективе.
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