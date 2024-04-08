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Появилось новое видео с места нападения на полицейских в Щелкове

На опубликованных кадрах видно, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Игнат Далакян 2024-04-08 18:33:25
© Фото: СК РФ

Появилось новое видео нападения на полицейских в подмосковном Щелкове. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении «360».

На опубликованном видео можно заметить, что в лесополосе работают сотрудники экстренных служб.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за нападения на сотрудников правоохранительных органов в Подмосковье. Один из полицейских погиб от огнестрельных ранений.

Нападение на сотрудников МВД произошло 7 апреля в поселке Фряново. Прохожий увидел двух полицейских без сознания. Отмечалось, что неизвестный выстрелил не менее пяти раз в правоохранителей.

#в стране и мире #Подмосковье #нападение #полицейские
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