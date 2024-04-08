Политолог Трухачев усомнился в «пророссийскости» нового президента Словакии

Европейский союз и НАТО возмущает тот факт, что словаки выбрали «пророссийского» политика в президенты, хотя это далеко не так. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал политолог Вадим Трухачев.

По словам эксперта, новый глава Словакии Петер Пеллегрини не является русофобом, при этом он не выступает против антироссийских санкций и поставок вооружений Украине. Правда, просто так он не хочет поставлять Киеву боеприпасы - только за деньги, объяснил специалист.

«Просто Пеллегрини против безудержного вооружения Украины, а также он за совмещение санкций и диалога с Россией, но даже такой умеренный подход уже во многих странах ЕС и НАТО не нравится, даже его они считают отклонением от курса», - отметил политолог.

По словам Трухачева, словаки сознательно выбрали человека, который не собирается «снять последние штаны ради Украины», что готов был сделать другой кандидат в президенты - Иван Корчок. Эксперт также отметил, что Петер Пеллегрини является еще менее лояльным к России политиком, чем Роберт Фицо.

Ранее недавно избранный президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Словакия будет на стороне мира и против войны. Политик поблагодарил граждан Словакии за доверие, которое они ему выразили, и пообещал, что будет всегда отстаивать интересы республики.