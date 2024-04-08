МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Политолог Трухачев усомнился в «пророссийскости» нового президента Словакии

Эксперт рассказал, что недавно избранный президент Словакии готов поставлять Киеву боеприпасы, но только за деньги.
Игнат Далакян 2024-04-08 17:00:00
© Фото: Tomas Tkacik, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Европейский союз и НАТО возмущает тот факт, что словаки выбрали «пророссийского» политика в президенты, хотя это далеко не так. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал политолог Вадим Трухачев.

По словам эксперта, новый глава Словакии Петер Пеллегрини не является русофобом, при этом он не выступает против антироссийских санкций и поставок вооружений Украине. Правда, просто так он не хочет поставлять Киеву боеприпасы - только за деньги, объяснил специалист.

«Просто Пеллегрини против безудержного вооружения Украины, а также он за совмещение санкций и диалога с Россией, но даже такой умеренный подход уже во многих странах ЕС и НАТО не нравится, даже его они считают отклонением от курса», - отметил политолог.

По словам Трухачева, словаки сознательно выбрали человека, который не собирается «снять последние штаны ради Украины», что готов был сделать другой кандидат в президенты - Иван Корчок. Эксперт также отметил, что Петер Пеллегрини является еще менее лояльным к России политиком, чем Роберт Фицо.

Ранее недавно избранный президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Словакия будет на стороне мира и против войны. Политик поблагодарил граждан Словакии за доверие, которое они ему выразили, и пообещал, что будет всегда отстаивать интересы республики.

#Россия #Украина #НАТО #евросоюз #поставки оружия #словакия #Президент #наш эксклюзив #Петер Пеллегрини
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
2
Военные микротурбины
3
Новый русский Суперджет
4
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
5
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322