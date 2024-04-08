Жители Орска рассказали, как пережили первые минуты наводнения

Жители Орска надеялись, что в первые минуты наводнения вода начнет уменьшаться. Но когда напор начинался увеличиваться, многие из них решили покинуть свои дома. Об этом они рассказали «Звезде».

Всего в Орске затоплено 38 территорий и более 6,5 тысяч домов. В домах нет электричества. Газа, воды. Эвакуация продолжается и в других районах. По-прежнему вытаскивают людей из многоквартирных домов.

«Думали, что вода упадет. А потом неожиданно раз - как поперло, и все, остались. Денечек пожили, думали, что перебьемся. Вода, может, упадет, а она все больше и больше», - рассказал местный житель.

Школы, сады, магазины в зоне затопления, естественно не работают. Питьевую воду доставляют в дома, в больницы, пить из-под крана воду не рекомендуют. Магазины увеличили поставки питьевой воды. Подвоз питьевой осуществляют и волонтеры. Это просто неравнодушные жители, которые готовят еду, и оказывают в ближайших точках эвакуации.

«Кому-то носки меняем, у кого мокрые ноги, потому что ноги должны быть в первую очередь теплые. Кого-то чаем горячим поим, спасателей кормим. То есть, это просто человеческое отношение», - рассказала волонтер.

Таксисты бесплатно перевозят баллоны с газом людям, которые остались без возможности что-то приготовить. А для кого-то отсутствие света и воды стало поводом все-таки покинуть свои квартиры.

«Первый этаж почти в воде весь. Мы на пятом этаже (живем - прим.ред.) Представьте, ни света, ни газа, ни тепла - ничего... В основном все люди выехали. У нас вот на восьмом этаже (женщина - прим.ред.) осталась, она вот не выехала», - рассказала жительница города.

В Орск с приходом большой воды прибыли военные инженеры. Они будут помогать населению, а также подвозить грунт к поврежденной дамбе.

В региональном МЧС уже заявили, что нынешние уровни половодья на Урале и в Поволжье не фиксировались ни разу в истории. По словам мэра Орска Василия Козупица, уровни воды сопоставимы с показателями 1942 года.