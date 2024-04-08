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Доброволец рассказал, как его дед воевал на Украине в годы ВОВ

С начала января контракт с МО РФ заключили больше ста тысяч человек.
2024-04-08 15:47:18
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве растет число желающих подписать контракт с Вооруженными силами и принять участие в спецоперации. В пункте отбора на улице Яблочкова стоят очереди.

Взять в руки оружие, чтобы отстаивать интересы страны, хотят граждане всех возрастов и профессий. Для многих последней каплей стал теракт в «Крокусе», следы которого ведут в Киев. Павлу Балакину - 62, но он уверен, что его опыт пригодится нашим военным инженерам.

«Служил в органах внутренних дел с 1984 года. Последнее место службы - инженерно-саперный центр, ГУ МВД России по городу Москве. У меня на Украине воевал отец в Великую Отечественную», - поделился доброволец.

Уже второй контракт с Минобороны подписывает Илья, уроженец Таджикистана. Сразу, как появилась возможность, записался добровольцем. В послужном списке военнослужащего - бои на разных направлениях в зоне спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #СВО
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