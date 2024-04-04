Поток желающих служить по контракту вырос в Петербурге и Подмосковье

Число желающих служить в армии по контракту заметно выросло за последние три недели в Приморском крае, Московской области и Санкт-Петербурге, сообщает Минобороны России. По всей стране в пункты отбора на контракт приходит до 1700 человек в день.

В Московской области за этот период заключили контракт с Минобороны России больше 800 человек. Они уже проходят подготовку на базе полигонов и учебных центров Вооруженных сил.

«Основным мотивом является желание защитить своих родных и близких, не допустить повторения событий в Подмосковье. Пункт отбора работает круглосуточно. Люди прибывают из разных уголков страны», - рассказал старший инструктор Александр.

С начала года пришли служить по контракту больше 4,5 тысячи жителей Подмосковья. В 2023 году отсюда поступили на контрактную службу больше 14,5 тысячи человек.

«Ситуация в "Крокус Сити холле" - это была последняя капля, потому что кто, если не мы, остановит это. Решил поехать и собственноручно остановить их», - говорит один из кандидатов на военную службу Заур.

В Санкт-Петербурге за полторы недели контракт с Минобороны России подписали больше 450 человек. С начала года таких добровольцев насчитывается около 2,5 тысячи.

«Из-за постоянных обстрелов Белгорода, теракта в "Крокус Сити холле" не смог остаться в стороне, решил идти и помочь», - говорит другой доброволец Дмитрий.

Во Владивостоке за последние полторы недели более 500 человек заключили контракт с Минобороны России. С начала года пришли в армию служить по контракту больше 2,6 тысячи жителей Приморья, а в 2023 году более 9 тысяч человек.

«Обстановка в Белгороде, близлежащих районах, "Крокус Сити холл" - это все звенья одной цепи. Поэтому, естественно, надо это все прекращать», - говорит пришедший на пункт отбора Андрей.

Всего в 2024 году на военную службу по контракту поступило уже более 100 тысяч человек. В последние полторы недели заметно выросло число желающих служить в армии и участвовать в спецоперации на Украине.

Большинство кандидатов говорят о желании отомстить за погибших в трагедии, которая произошла 22 марта 2024 года в Подмосковье.

В 2024 году в ВС РФ планируется сформировать две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад, сообщал министр обороны Сергей Шойгу.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.