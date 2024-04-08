Госкомиссия разрешила первый пуск «Ангары» с космодрома Восточный

Госкомиссия разрешила первый пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный 9 апреля. Информация о пуске опубликована на сайте Роскосмоса.

«Госкомиссия допустила ракету до пуска», - цитирует РИА Новости представителя госкорпорации.

Напомним, что запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» планируется на 9 апреля 2024 года в 12.00 по московскому времени. Для первого пуска ракету вывезли на стартовый комплекс 26 марта. Полет ракеты-носителя планируется с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой.

«Ангара-А5» является экологически чистой и не использует токсичные компоненты топлива, отмечается на сайте Роскосмоса. Ракета-носитель «Ангара» в ближайшей перспективе должна полностью заменить «Протон-М».