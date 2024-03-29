МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» запланирован на 9 апреля

В будущем «Ангара-А5» должна полностью заменить ракету-носитель "Протон-М".
Мария Зайцева 2024-03-29 19:52:10
© Фото: rsc_energia Telegram

Запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» планируется на 9 апреля 2023 года. Ее уже вывезли на стартовый комплекс космодрома «Восточный». Об этом сообщили в Роскосмосе.

Для ракет-носителей семейства «Ангара» не используются агрессивные и токсичные ракетные топлива. Это повышает показатели экологической безопасности комплекса, в прилегающих регионах и в местах падения отработавших ступеней ракет. Двигатели «Ангара-А5» работают на экологичных компонентах топлива: жидкий кислород и керосин.

В будущем эта ракета-носитель должна полностью заменить ракету «Протон-М». «Ангара-А5» запустится с разгонным блоком «Орон» и полезной нагрузкой с космодрома "Восточный".

В четверг в Роскосмосе заявили, что 31 марта запустится спутник дистанционного зондирования Земли «Союз-2.1б».

#в стране и мире #ракета #роскосмос #Ракета-носитель #ангара-а5
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Новый русский Суперджет
2
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
3
КРЭТ. Часть 2
4
КРЭТ. Часть 1
5
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322