Запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» запланирован на 9 апреля

Запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» планируется на 9 апреля 2023 года. Ее уже вывезли на стартовый комплекс космодрома «Восточный». Об этом сообщили в Роскосмосе.

Для ракет-носителей семейства «Ангара» не используются агрессивные и токсичные ракетные топлива. Это повышает показатели экологической безопасности комплекса, в прилегающих регионах и в местах падения отработавших ступеней ракет. Двигатели «Ангара-А5» работают на экологичных компонентах топлива: жидкий кислород и керосин.

В будущем эта ракета-носитель должна полностью заменить ракету «Протон-М». «Ангара-А5» запустится с разгонным блоком «Орон» и полезной нагрузкой с космодрома "Восточный".

В четверг в Роскосмосе заявили, что 31 марта запустится спутник дистанционного зондирования Земли «Союз-2.1б».