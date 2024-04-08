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В Кремле назвали опасной провокацией атаки ВСУ на ЗАЭС

Спикер Кремля заявил, что подобные действия Украины чреваты негативными последствиями в перспективе.
Глеб Владовский 2024-04-08 12:54:11
© Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, Globallookpress

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал атаки ВСУ на Запорожскую АЭС как опасные провокации.

«Сотрудники МАГАТЭ, которые находятся на месте, имели возможность засвидетельствовать эти атаки. Это очень опасная и имеющая очень плохие последствия в перспективе тактика», - заявил спикер Кремля.

Песков также отметил, что киевский режим «продолжает свою террористическую активность».

Напомним, что 7 апреля украинские боевики нанесли удары по куполу шестого энергоблока ЗАЭС. Однако в результате атаки серьезных повреждений не зафиксировали и никто не пострадал. В свою очередь, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал эту атаку «явным нарушением основных принципов защиты крупнейшей в Европе АЭС».

#в стране и мире #МАГАТЭ #Дмитрий Песков #Запорожская АЭС #обстрелы заэс
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