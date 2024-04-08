В Кремле назвали опасной провокацией атаки ВСУ на ЗАЭС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал атаки ВСУ на Запорожскую АЭС как опасные провокации.

«Сотрудники МАГАТЭ, которые находятся на месте, имели возможность засвидетельствовать эти атаки. Это очень опасная и имеющая очень плохие последствия в перспективе тактика», - заявил спикер Кремля.

Песков также отметил, что киевский режим «продолжает свою террористическую активность».

Напомним, что 7 апреля украинские боевики нанесли удары по куполу шестого энергоблока ЗАЭС. Однако в результате атаки серьезных повреждений не зафиксировали и никто не пострадал. В свою очередь, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал эту атаку «явным нарушением основных принципов защиты крупнейшей в Европе АЭС».