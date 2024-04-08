Автоэксперт Кадаков назвал три преимущества владения электромобилем

Россияне все чаще задумываются над приобретением электромобиля, но зачастую отказываются от такой покупки в пользу автомобиля с бензиновым двигателем. При этом те, кто становятся владельцами электрокара, вместе с ним получают ряд преференций. Об этом в эксклюзивном комментарии «Звезде» рассказал автоэксперт Максим Кадаков.

Он отметил, что в случае, если у владельца электромобиля есть возможность решить вопрос с его зарядкой, например, заряжать его в частном доме или в офисе или на удобных зарядках по ходу движения.

«Конечно, электромобиль на коротком плече оказывается выгоднее, чем бензиновая машина, потому что стоимость электричества, если заряжаться своим электричеством, ниже, чем стоимость бензина. И раз, эксплуатация электромобиля, его обслуживание будет дешевле, поскольку обслуживать там надо не так много и не так часто, как в случае с автомобилем», - указал Кадаков.

В качестве третьего плюса владения электромобилем он назвал налоговые преференции. В России есть порядка 20 регионов, в которых действует либо нулевой транспортный налог, либо резко сниженный - такое право регионы устанавливают самостоятельно. Также в некоторых регионах есть бонусы в виде бесплатных парковок, как, например, в Москве.

«Главная причина непонимания электрического транспорта для наших людей - это, конечно, вовсе не развитие сети зарядных станций, хотя зарядные станции важны, и не дальность хода, хотя это тоже важно, в том числе и зимой, когда запас хода резко падает у электромобилей. А главное непонимание - это как раз стоимость эксплуатации и цена», - подытожил Кадаков.

В 2023 году сообщалось, что свыше трети россиян готовы потратить не более 500 тысяч рублей для перехода на электромобиль. Среди преимуществ этого средства передвижения они выделили экологичность, низкую стоимость зарядки, а также безопасность.