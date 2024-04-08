СК РФ опроверг причастность местного байкера к убийству полицейского под Москвой

В СК РФ по Московской области сообщили о недостоверности информации касательно задержания под Тверью мотоциклиста, подозреваемого в убийстве полицейского в Московской области.

В ведомстве уточнили, что скрывшийся на мотоцикле с места преступления настоящий убийца до сих пор находится в розыске.

Ранее ряд СМИ опубликовали информацию о якобы задержании 52-летнего мотоциклиста, которого подозревали в убийстве сотрудника правоохранительных органов. Сообщалось, что мужчина, чей байк полностью соответствовал ориентировкам, заявлял, что с 2 апреля не садился на мотоцикл и ни в кого не стрелял.

Напомним, что на двух полицейских, проводивших оперативные мероприятия по задержанию наркодилера, совершено нападение. Злоумышленник открыл огонь, в результате один сотрудник правоохранительных органов погиб, а второго госпитализировали с ранениями.