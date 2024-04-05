Россия увеличит производство истребителей-бомбардировщиков Су-34

Объем поставок истребителей-бомбардировщиков Су-34 уже в ближайшее время планируют увеличить, сообщает корреспондент «Звезды», которая побывала на авиазаводе имени Чкалова, где собирают эти самолеты. Утверждается, что это стало возможно не только благодаря расширению штата сотрудников, но и из-за оптимизации производства.

Очередная партия этих востребованных в войсках самолетов успешно прошла приемку представителями МО РФ. Прежде чем удалось получить заключение экспертов, машины выдержали серию испытаний как на площадке завода, так и в воздухе.

«Просторная головная часть фюзеляжа сделала возможной уникальную компановку кресел, пилот и штурман сидят рядом, плечом к плечу, что обеспечивает лучшую слаженность работы. А в случае усталости можно встать в полный рост и размяться», - отметила корреспондент.

Над выполнением гособоронзаказа трудится Новосибирский завод имени Чкалова, входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию. Коллектив - специалисты, за плечами которых десятки лет уникального опыта. Но признаются, что именно сейчас важность своей работы ощущают особенно остро.

«Смотришь новости, все равно переживаешь и знаешь, что нужна поддержка солдатам, бойцам, и знаешь, что машина реально работает, потому что бываем в частях, общаемся с людьми, с пилотами, они подтверждают тот факт, что машина очень хорошая, да и чувствуешь, что это нужное дело», - сообщил сборщик-клепальщик завода.

Самолет способен поднять в воздух и ракетные комплексы, и фугасные авиационные бомбы, в том числе оснащенные УМПК - универсальными модулями планирования и коррекции.

Занимаются на предприятии не только сборкой новых машин, но и ремонтом действующего парка. Чтобы держать темп, работать приходится круглосуточно.

«Присутствует дополнительная мотивация в связи со сложившейся ситуацией сейчас, где-то, когда нужно поднапрячься, без каких-то лишних слов делаешь свою работу и надеешься, что в скором времени все будет хорошо», - заявил начальник участка.

А слесарь-сборщик летательных аппаратов в беседе со «Звездой» сообщил, что у него на передовой есть родственники и знакомые, что побуждает работать больше и лучше - ведь любому бойцу в зоне спецоперации всегда пригодится поддержка с воздуха, которая может стать вопросом жизни и смерти.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.