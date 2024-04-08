Оружейные крепости-невидимки показали в Керчи к 80-летию Крымской операции

Ровно 80 лет назад, 8 апреля началась Крымская операция - одна из важнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. Перед советскими войсками стояла задача освободить полуостров и вернуть под контроль важнейший стратегический плацдарм. Впереди их ожидал целый месяц кровопролитных боев и главное сражение - битва за Севастополь. Но начиналось все с окраин полуострова. У Керченской крепости-невидимки побывала наш корреспондент Виктория Косогляденко.

Снаружи она себя ничем не выдает, словно крепость-невидимка. Все помещения полностью скрыты под землей, но входы и выходы можно заметить, хотя они и замаскированы. С виду просто холм, но на самом деле в глубине скрываются оружейные погреба, казармы, лабиринты и коридоры, выводящие к морю.

Освобождение Крыма на востоке началось с окраин Керченского полуострова и с таинственной крепости на мысе Ак-Бурун. Выгодная высота, а потому захватить и удержать ее пытались обе воюющие стороны.

За восьмой полукапонир шли ожесточенные бои. Преодолеть немецким войскам крепостной ров не удалось благодаря установленным на дне рва советским пулеметам. По улицам крепости осторожно пробираемся на машине - только так можно охватить огромную территорию. На каждом шагу отметины далеких сражений.

Километры троп и дорожек - лишь видимая часть сооружения, но еще больше скрыто под землей - помещения, в которых могли разместиться и пехота, и техника, и боевой арсенал.

«Вот такие просторные подземные ходы. Их здесь очень много, а эти узкие коридоры, обводные галереи - их меньше. Тут уже с большой камерой и оператором не поместиться. Зато такие ходы сокращают время перемещения внутри крепости», - прошла этими ходами Виктория Косогляденко.

Более подробно о деталях Крымской наступательной операции, о скорости ее продвижения, об указаниях Гитлера - смотрите в репортаже Виктории Косогляденко.