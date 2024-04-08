Рассекречен документ об уничтожении 44 немецких танков за два дня в Крыму в ВОВ

Минобороны России запустило новый мультимедийный историко-познавательный проект «Победное дыхание крымской весны 44-го», в котором опубликованы документы времен Великой Отечественной войны об освобождении Крыма от фашистских захватчиков.

В проекте рассказывается о стремительном наступлении красноармейцев, а также об их героизме в ходе боев 1944 года. Один из опубликованных документов - боевое донесение командующего войсками 4-го Украинского фронта генерала армии Федора Толбухина от 9 апреля 1944 года.

В нем речь идет о боях на Перекопе и на берегу Сиваша, где противник сражался особенно яростно. Несмотря на его попытки, советские бойцы смогли прорвать вражескую оборону и нанести огромный урон немецким захватчикам.

«Всего войсками фронта, по далеко не полным данным, за два дня боев уничтожено свыше 5500 солдат и офицеров, 44 танка, 21 самолет. Захвачено свыше 1100 пленных, пять самоходных орудий, шесть шестиствольных минометов, 337 пулеметов, 86 орудий разных калибров, 48 минометов, 2688 винтовок и автоматов», - перечисляет Толбухин.

При отходе враг применял тактику «выжженной земли», и показания военнопленного командира румынского горно-стрелкового батальона Иона Попа свидетельствуют об этом. Он пишет о том, что немецким солдатам было приказано при отступлении отнимать у мирных жителей скот и угонять его к Севастополю. Также они должны были уходя разрушить важные объекты инфраструктуры города.

Ранее Минобороны РФ рассекретило документы о том, как немецкие захватчики массово уничтожали население оккупированных территорий СССР и Европы. В документах рассказывается, как фашисты расстреливали матерей с детьми на руках и закапывали эти ямы, пока из них доносились стоны тех, кто остался в живых.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.