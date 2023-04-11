Вопросы истории Минобороны РФ рассекретило секретные документы о зверствах фашистов и лагерях смерти Анастасия Бобылева В разделе «Звериное лицо фашизма» опубликованы свидетельства массового уничтожения населения на оккупированных нацистами территориях СССР и Европы. © Фото: Ingo Schulz, imagebroker, Globallookpress Читайте нас на: Министерство обороны России к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей запустило на своем сайте познавательный раздел «Звериное лицо фашизма». В нем опубликованы рассекреченные документы и фондов ЦАМО РФ, документирующие свидетельства массового уничтожения населения на оккупированных нацистами территориях СССР и Европы. © Минобороны РФ На этих территориях фашисты строили трудовые лагеря, лагеря усиленного труда, транзитные лагеря, лагеря для военнопленных, непосредственно концентрационные лагеря и лагеря уничтожения. Последние были фактически фабриками смерти, в которых истребление узников шло непрерывным и ускоренным темпом. Во многих местах, где строили подобные лагеря, фашисты нередко привлекали к своим кровавым преступлениям местные националистические бандформирования. «Свои жертвы они ставили перед ямой и очередью из автомата скашивали их. В яму падали и убитые, и раненые. Матери расстреливались с детьми на руках. Многие дети падали в яму живыми. Крики, стоны и плач детей доносились из этой кровавой ямы. Немцы приказывали полицейским добивать в яме живых детей. Стоны раненых раздавались из ямы и тогда, когда немцы зарывали их», - говорится в одним из актов о захоронении в местечке Малорита Брестской области. © Минобороны РФ Ранее Служба внешней разведки рассекретила документы о подготовке фашистской Германией нападения на СССР. В рассекреченном документе указано, что активные военные действия на стороне Германии примет Венгрия, где на тот момент уже находилась «часть германских самолетов, главным образом истребители». Экспертное мнение и аналитика