Минобороны РФ рассекретило секретные документы о зверствах фашистов и лагерях смерти
В разделе «Звериное лицо фашизма» опубликованы свидетельства массового уничтожения населения на оккупированных нацистами территориях СССР и Европы.
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Министерство обороны России к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей запустило на своем сайте познавательный раздел «Звериное лицо фашизма». В нем опубликованы рассекреченные документы и фондов ЦАМО РФ, документирующие свидетельства массового уничтожения населения на оккупированных нацистами территориях СССР и Европы.