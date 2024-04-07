Врач Логина рассказала аллергикам, как не задохнуться весной

Весна - пора цветения растений, поэтому аллергики ждут этого времени года с большой опаской. Обычно в этот период у них обостряются аллергические реакции и хронические заболевания. Об этом «Звезде» рассказала врач-иммунолог Надежда Логина. Эксперт дала несколько советов, как минимизировать воздействие аллергена и сохранить хорошее самочувствие даже в неблагоприятный период.

«Необходимо избегать пребывания в зоне цветущих растений. Носите одежду с длинным рукавом, в ясную погоду надевайте солнечные очки, чтобы предупредить попадание пыльцы на слизистую оболочку глаз. В помещении следует чаще делать влажную уборку. А вот от проветривания квартиры лучше отказаться или делать его поздно вечером», - посоветовала Логина.

Чаще всего аллергия на цветение растений связана с пыльцой березы, отметила она. В этом случае существует высокий риск перекрестной пищевой аллергии - специфической реакции организма на имеющие схожее строение аллергены.

«Может возникнуть пищевая аллергия на косточковые фрукты и орехи. В сезон цветения нужно избегать употребления этих продуктов в сыром виде. Исключить из рациона такие напитки как мед, коньяк, бальзам, вермут и пиво. Естественно, не стоит пить березовый сок», - добавила эксперт.

В сезон цветения аллергикам необходимо уделять своему здоровью повышенное внимание, посоветовала Логина. В этот период не рекомендуется делать операции и проводить вакцинацию. Исключения - жизненные показания. В любом случае, заниматься самолечением не стоит и если у вас есть аллергия, необходимо показаться врачу, который составит схему лечения. Стоит отметить, что современная медицина позволяет полностью избавить человека от аллергии на пыльцу, напомнила врач-иммунолог.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок напомнил, что цветение березы, ольхи, вербы и ивы начинается через две-три недели после схода снега. Деревья цветут волнами и делятся на ранние и поздние. Первые досаждают аллергикам в конце марта - апреле, вторые - в конце апреля - мае. Лето начинается с цветения луговых трав. Этот процесс продолжается до осени, добавил Болибок.