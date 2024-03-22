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Врач Болибок рассказал, когда зацветут первые аллергены

Первые пыльцевые аллергены, такие как ива, ольха, лещина и верба, начинают цвести, как только приходит плюсовая температура, рассказал иммунолог Владимир Болибок.
Максим Крюков 2024-03-22 09:11:01
© Фото: Karl-Josef Hildenbrand, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Ольха, лещина, верба и ива, пыльца которых является сильным аллергеном, начинают цвести с таянием снега. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, отметив, что самым главным аллергеном является береза.

«Основные пыльцевые аллергены весной - цветущие деревья. Самый главный аллерген - береза. Он начинается через две-три недели после того, как сходит снег. А в тот момент, когда только-только начинает таять снег и температура едва начинает превышать положительные значения, то у нас самый первый аллерген - это ольха, лещина (или орешник), верба и ива», - сказал собеседник телеканала.

Специалист объяснил, что деревья цветут волнами и делятся на ранние и поздние. В средней полосе России ранние деревья цветут в конце марта - апреле, поздние - в конце апреля - мае.

Он добавил, что в конце мая - июне начинается цветение луговых трав (еще их называют злаковые травы). Для конца июня, июля и первой половины августа характерно цветение сорных трав. Сезон цветения начался и будет продолжаться практически до начала сентября, заключил Болибок.

#эксперт #наш эксклюзив #деревья #пыльца #растения #сезонная аллергия #врач-иммунолог #аллергены
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