Врач Болибок рассказал, когда зацветут первые аллергены

Ольха, лещина, верба и ива, пыльца которых является сильным аллергеном, начинают цвести с таянием снега. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, отметив, что самым главным аллергеном является береза.

«Основные пыльцевые аллергены весной - цветущие деревья. Самый главный аллерген - береза. Он начинается через две-три недели после того, как сходит снег. А в тот момент, когда только-только начинает таять снег и температура едва начинает превышать положительные значения, то у нас самый первый аллерген - это ольха, лещина (или орешник), верба и ива», - сказал собеседник телеканала.

Специалист объяснил, что деревья цветут волнами и делятся на ранние и поздние. В средней полосе России ранние деревья цветут в конце марта - апреле, поздние - в конце апреля - мае.

Он добавил, что в конце мая - июне начинается цветение луговых трав (еще их называют злаковые травы). Для конца июня, июля и первой половины августа характерно цветение сорных трав. Сезон цветения начался и будет продолжаться практически до начала сентября, заключил Болибок.