Пушилин анонсировал программу восстановления жилья в Авдеевке

Программу восстановления жилья разработают в освобожденной Авдеевке, сообщил в интервью «АиФ» глава ДНР Денис Пушилин.

В городе составляют списки жителей, чтобы начать работу над такой программой, сказал Пушилин. Власти определили 19 многоквартирных домов, которые будут восстанавливать. Кроме того, формируется заказ на 300 домов индивидуального жилого сектора для закрытия теплового контура.

Местные жители смогут трудоустроиться и поучаствовать в восстановлении города, сказал глава республики. К сегодняшнему дню в ДНР сформировали первичную заявку на материалы и бригады строителей.

Полноценные работы по восстановлению жилья в Авдеевке начнутся, когда позволит оперативная обстановка, сказал Пушилин.

После освобождения в Авдеевке продолжается разминирование. Российские военные используют в работе робототехнический комплекс «Уран-6».