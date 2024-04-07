Противник помощи Киеву Пеллегрини победил на выборах в Словакии

Президентом Словакии станет глава словацкого парламента Петер Пеллегрини - такой итог объявлен государственным телевидением Словакии после обработки 96,05% голосов.

Из данных голосования следует, что Пеллегрини набрал 54,32%, его соперник глава МИД Иван Корчок - 45, 67%. Экс-глава МИД республики Корчок признал поражение и поздравил Пеллегрини.

«Позвольте мне поздравить победителя выборов, которым стал Петер Пеллегрини», - цитирует его слова словацкое телевидение.

Пеллегрини публично выступал не только против военной помощи Киеву, но и против вступления Украины в НАТО. Он также активно выступал за дипломатическое завершение конфликта на Украине - как и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Соперник кандидата Иван Корчок, напротив, допускал возможность вступления Украины в Альянс.