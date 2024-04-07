На этой неделе глава киевского режима Владимир Зеленский пошел на крайне непопулярный шаг и подписал поправки в закон о мобилизации. Они предполагают снижение нижнего порога призывного возраста с 27 до 25 лет и отмену категории «ограниченно годен», то есть годны теперь практически все, включая инвалидов.

Также будет создан электронный реестр военнообязанных, чтобы никто не скрылся. В базу загрузят даже фотографии украинских мужчин. В итоге передвижение по улицам, где установлены камеры, для нежелающих воевать станет крайне проблематичным. Ну а облавы, соответственно, будут еще более массовыми и жестокими.

Что касается самого Зеленского, то у него все хорошо. Стало известно о покупке им у британского короля Карла III особняка XVIII века стоимостью около 20 миллионов фунтов стерлингов. Сделка состоялась в марте. Ее оформлением занимала жена главы киевского режима, которая нашла нужный подход к супруге Карла III.

Также, по данным СМИ, Зеленскому или его семье принадлежат квартира в Лондоне, виллы в Италии и Майями, элитные апартаменты в ОАЭ и дом в Израиле. И в такой показной роскоши живет не один Зеленский, а вся киевская верхушка.

Подробнее об обстановке на Украине смотрите в материале Павла Ремнева для программы «Главное с Ольгой Беловой».