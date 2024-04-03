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The London Crier: Зеленский купил бывшую резиденцию короля Карла III

Стоимость особняка в Великобритании может составлять 20 миллионов фунтов стерлингов.
Сергей Лебедев 2024-04-03 16:04:36
© Фото: Pool, Keystone Press Agency, Global Look Press

Глава киевского режима Владимир Зеленский купил особняк Highgrove House, который ранее был загородной резиденцией короля Великобритании Карла III. Об этом пишет Радио Sputnik со ссылкой на газету The London Crier.

По данным журналистов, продажа была завершена в конце февраля или начале марта этого года. Экс-дворецкий короля Грант Харролд считает, что сделку закрыли 29 февраля в ходе визита Зеленского в Великобританию.

Официального заявления Букингемского дворца о продаже Highgrove пока нет. Также неизвестна сумма сделки. По некоторым оценкам, стоимость особняка может составлять 20 миллионов фунтов стерлингов.

Бывшая семейная резиденция короля Карла III и королевы Камиллы расположена к юго-западу от Тетбери в Глостершире. Она была построена в конце XVIII века. В 1980 году тогдашний принц Чарльз купил Highgrove House у Мориса Макмиллана, сына бывшего премьер-министра Великобритании Гарольда Макмиллана.

#Великобритания #Владимир Зеленский #резиденция #король #особняк #карл III
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