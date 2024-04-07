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ВС РФ перехватили 4 украинских дрона над Белгородской областью

Дежурные средства ПВО уничтожили беспилотники самолетного типа около 18.00 мск, сообщили в Минобороны России.
2024-04-07 19:23:29
© Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны перехватили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что противник пытался ударить по объектам на территории РФ беспилотниками самолетного типа.

Отмечается, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена около 18.00 (по московскому времени).

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что около 16.00 мск силы ПВО уничтожили 15 украинских дронов. Российские военнослужащие сбили БПЛА над территориями Белгородской и Брянской областей.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

#в стране и мире #Минобороны России #ВС РФ #бпла #белгородская область #дроны #средства пво
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