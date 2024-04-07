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Средства ПВО сбили 15 БПЛА над Белгородской и Брянской областями

Украинские боевики пытались атаковать объекты на территории РФ беспилотными летательными аппаратами самолетного типа.
2024-04-07 18:03:17
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Уточняется, что украинские боевики пытались ударить беспилотными летательными аппаратами самолетного типа.

По данным оборонного ведомства, около 16.00 (по мск) дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 12 украинских БПЛА над территорией Белгородской области, еще 3 дрона были уничтожены в небе над Брянской областью.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

#в стране и мире #ВС РФ #бпла #беспилотники #Брянская область #белгородская область #средства пво
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