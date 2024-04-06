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Профессор Зигангирова рассказала о действии «тихого убийцы» бактерий

Новое лекарство максимально ослабляет бактерии, после чего организм сам легко справляется с возбудителями болезни.
Ян Брацкий 2024-04-06 12:54:48
© Фото: IMAGO Michael Bihlmayer, www.imago-images.de, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Российские ученые создали принципиально новый лекарственный препарат, схожий по своему действию с антибиотиками. О его регистрации сообщил Минздрав. Разработчики лекарства смогли решить проблему резистентности - привыкания болезнетворных микроорганизмов к антибиотикам.

«Бактерии необязательно убивать. Их можно ослабить, подавив болезнетворные свойства. В организме такие препараты работают как антибиотики. Организм сам справляется с ослабленными бактериями», - объяснила  д.б.н., профессор, заведующая отделом медицинской микробиологии НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Наиля Зигангирова.

Разработкой препарата ученые начали заниматься еще 12 лет назад. Работы шли по стандартным этапам с испытаниями на лабораторных животных и добровольцах. На основе полученной субстанции создали таблетку. Препарат будет отпускаться по рецепту, уточнила Зигангирова. На данном этапе лекарство показано для пациентов с осложненными инфекциями мочевыводящих путей. После проведения дополнительных исследований его начнут применять для лечения внутрибольничных инфекций у тяжелых пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов объяснил опасность самолечения именно выработкой резистентности к антибиотикам. Они просто перестают действовать. По его мнению, к 2050 году основная летальность будет обусловлена не онкологией или болезнями сердца и сосудов, а именно антибиотикорезистентностью. Предполагается, что около 10 миллионов человек умрут в результате развития инфекции, с которой действующие антибиотики не смогли справиться.

#наш эксклюзив #Лекарство #центр имени гамалеи #антибиотик #резистентность
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