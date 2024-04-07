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Эксперт Масала: Киев не получит боеприпасы от Европы до конца года

По словам военного эксперта Карло Масалы, Украине не удастся избежать периода острой нехватки боеприпасов.
Максим Крюков 2024-04-07 18:52:19
© Фото: Philipp Schulze dpa Global Look Press

Киев не получит от европейских стран нужные ему боеприпасы до третьего или четвертого квартала 2024 года. Такое мнение выразил военный эксперт Карло Масала в интервью немецкому телеканалу Welt.

«Речь идет прежде всего о производстве боеприпасов, которое может пойти на пользу Украине только в третьем или четвертом квартале 2024 года», - передает его слова RT.

Масала добавил, что именно по этой причине появляются, к примеру, чешская или эстонская инициативы, которые направлены на закупку боеприпасов «со всех концов света, чтобы покрыть именно этот промежуток времени».

«Однако мы должны быть реалистами. Боеприпасы были найдены, но теперь нужно вести переговоры и заключать соглашения, потом их надо купить, потом их надо доставить на Украину», - отметил он.

По мнению военного эксперта, это означает, что ВСУ не смогут избежать периода острой нехватки боеприпасов, причем это не связано с президентскими выборами в Соединенных Штатах Америки. Кроме того, собеседник Welt считает, что в случае победы Дональда Трампа повышается вероятность прекращения поддержки Украины со стороны Вашингтона.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что наиболее сложная ситуация для украинских подразделений сложилась на Артемовском, Авдеевском и Угледарском направлениях. Он также констатировал, что Вооруженные силы России имеют преимущество «в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах».

#боеприпасы #Украина #Европа #военная помощь #военный эксперт
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