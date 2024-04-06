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Сырский рассказал, на каких направлениях у ВСУ большие проблемы

По словам главкома ВСУ, наиболее сложная ситуация для украинских подразделений сложилась на Артемовском, Авдеевском и Угледарском направлениях.
Максим Крюков 2024-04-06 16:43:57
© Фото: Pool Ukrainian Presidentia Global Look Press

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский рассказал, что украинским подразделениям наиболее тяжело приходится на трех направлениях.

По его словам, особенно сложная обстановка для ВСУ сложилась в районах к востоку от городов Часов Яр и Клещеевка на Артемовском направлении, в районах населенных пунктов Бердычи, Орловка, Водяное и Первомайское на Авдеевском направлении, а также в районе Новомихайловки на Угледарском направлении.

Главком ВСУ также заявил, что российские войска имеют преимущество «в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах», передает LIFE. Военачальник добавил, что Часов Яр пока находится под контролем украинской стороны. Кроме того, Сырский отметил, что ВС РФ продолжают вести наступательные действия «днем и ночью», применяя штурмовые группы при поддержке бронетехники.

В начале марта главком ВСУ обвинил командиров бригад в провалах украинских боевиков и заявил, что в отдельных случаях будет вынужден принимать кадровые решения. По его словам, не все комбриги владеют обстановкой на поле боя.

#проблемы #Украинские боевики #Александр Сырский #главком ВСУ
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