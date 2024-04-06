Сырский рассказал, на каких направлениях у ВСУ большие проблемы

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский рассказал, что украинским подразделениям наиболее тяжело приходится на трех направлениях.

По его словам, особенно сложная обстановка для ВСУ сложилась в районах к востоку от городов Часов Яр и Клещеевка на Артемовском направлении, в районах населенных пунктов Бердычи, Орловка, Водяное и Первомайское на Авдеевском направлении, а также в районе Новомихайловки на Угледарском направлении.

Главком ВСУ также заявил, что российские войска имеют преимущество «в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах», передает LIFE. Военачальник добавил, что Часов Яр пока находится под контролем украинской стороны. Кроме того, Сырский отметил, что ВС РФ продолжают вести наступательные действия «днем и ночью», применяя штурмовые группы при поддержке бронетехники.

В начале марта главком ВСУ обвинил командиров бригад в провалах украинских боевиков и заявил, что в отдельных случаях будет вынужден принимать кадровые решения. По его словам, не все комбриги владеют обстановкой на поле боя.