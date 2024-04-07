Эксперт Бакин посоветовал применить «антигрибок» после подтопления

Инженер по качеству строительства Сергей Бакин заявил, что жителям многоквартирных домов в российских регионах, которые находятся в зоне подтопления из-за весенних паводков, не стоит переживать, поскольку в таких сооружениях предусмотрена плита, которая разделяет первый этаж и подвальное помещение.

«В квартирах-то навряд ли что-то будет происходить, потому что все равно мы имеем плиту по первым этажам, по цокольному этажу, которая отсекает, поэтому на уровне только подвалов там может что-то происходить. Влага будет испаряться, усиленное намокание может быть», - сказал он в разговоре со «Звездой».

По его словам, это может привести к появлению плесени и образованию коррозии бетона. При этом эксперт напомнил об опасности плесени и грибка, жизнедеятельность которых выделяет вредный для человека газ.

«Это респираторные заболевания, болезни горла, головокружение и прочее. Там ряд заболеваний», - пояснил собеседник телеканала.

Кроме того, Бакин рассказал, что в случае подтопления необходимо проветрить и осушить помещение, а также обработать его специальным средством для борьбы с грибком и плесенью. В некоторых случаях требуется покраска конструкций, добавил специалист.

Ранее доктор медицинских наук и инфекционист Елена Мескина предупредила, что во время крупных паводков жителям населенных пунктов могут грозить холера, сальмонеллез, дизентерия, тиф и другие кишечные инфекции. При этом она отметила, что при половодье выше вероятность заболеть норовирусом.