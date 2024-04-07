Инфекционист Мескина: при паводке людям могут грозить тиф и дизентерия

Во время крупных паводков жителям населенных пунктов могут грозить холера, сальмонеллез, дизентерия, тиф и другие кишечные инфекции. Об этом в беседе со «Звездой» заявила доктор медицинских наук и инфекционист Елена Мескина.

«В основном, конечно, мы говорим о кишечных инфекциях. Это сальмонеллез, дизентерия, тиф, ротавирусная инфекция может передаваться, норовирусная. Но самая большая вероятность заболеть именно норовирусом», - сказала эксперт.

При Елена Мескина отметила маловероятность распространения холеры.

«Я не думаю, что холерный вибрион распространен. Таких данных нет, что у нас на территории холерный вибрион. Почему? Наблюдение за водоемами ведется регулярно. Оно ведется не только во время каких-то чрезвычайных ситуаций, но и в плановом порядке», - отметила инфекционист.

Напомним, в пятницу в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу. В региональном правительстве сообщили, что во время паводка 18 человек заразились норовирусом. Это произошло после употребления воды из централизованного источника водоснабжения.

Отмечается, что из них восемь пострадавших госпитализированы. Остальные получают амбулаторное лечение.