Эксперт Парфентьев рассказал, откуда спамеры берут данные для обзвонов

Главным источником телефонных номеров, по которым спамеры обзванивают потенциальных жертв, являются «слитые» базы данных. Об этом в беседе со «Звездой» заявил координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев.

«Практика "слива" баз персональных данных и данных, содержащих коммерческую информацию, к сожалению, в цифровой век достаточно богатая. Наверное, не проходит и недели, чтобы мы не услышали о достаточно крупном сливе», - подчеркнул эксперт.

Урван Парфентьев отметил, что злоумышленников интересуют любые базы данных, которые приведут к деньгам.

«Это могут быть сведения от мобильных операторов об актуальных номерах и сведения от коммерческих субъектов цифрового контура потребительского сектора, которые собирают и принимают заказы пользователей через интернет, а также доставляют те или иные товары и услуги. Помимо номера, злоумышленники понимают, что данный пользователь пользуется конкретного вида услугой, как часто, в каком объеме и какой средний чек», - добавил он.

По словам эксперта, платежные данные утекают редко, но тем не менее утечки как правило происходят в том объеме, в каком можно составить впечатление об интересах и платежеспособности пользователей.

Напомним, накануне российский президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за спам-звонки. Теперь за нарушение физическим лицам грозит штраф в размере до 20 тысяч рублей, должностным - до 100 тысяч, а юридическим - до миллиона рублей.