В России ввели штрафы за спам-звонки до миллиона рублей

Российский президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за спам-звонки. Теперь за нарушение физическим лицам грозит штраф в размере до 20 тысяч рублей, должностным - до 100 тысяч, а юридическим - до миллиона рублей.

Также введена ответственность кредитных организаций за рекламу кредитов или займов без указания их полной стоимости. В этом случае им грозит штраф от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей.

Напомним, изменения в закон о наказании за незаконную и навязчивую рекламу в Государственную думу внесли брянские депутаты еще в июне прошлого года.

Принятые поправки вступят в силу через десять дней после опубликования.