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Путин поручил главе МВД обеспечить правопорядок в зонах паводков

В Кремле сообщили, что Владимир Путин обсудил с губернаторами Курганской и Тюменской областей ситуацию в регионах на фоне ожидаемого резкого повышения уровня воды.
Максим Крюков 2024-04-07 16:02:05
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву обеспечить меры правопорядка в населенных пунктах Курганской и Тюменской областей, где сохраняется угроза подтопления из-за сильных паводков. Об этом сообщили в Кремле.

Согласно поручению российского лидера, правоохранительным органам необходимо следить за правопорядком и сохранностью имущества граждан, проживающих в районах, которые уже вошли в зону подтопления и в которых начало подтоплений ожидается в ближайшее время.

Кроме того, в Кремле сообщили, что глава Российского государства провел телефонные разговоры с губернаторами Курганской и Тюменской областей. Владимир Путин обсудил с Вадимом Шумковым и Александром Моором развитие ситуации в субъектах на фоне ожидаемого резкого повышения уровня воды. Стороны отметили необходимость заблаговременного принятия мер по оказанию помощи местным жителям и их возможной эвакуации.

Накануне Путин поручил главе МЧС РФ Александру Куренкову в срочном порядке вылететь в Оренбургскую область для ликвидации последствий паводка и оказания помощи пострадавшим от природной стихии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главе государства доложили о положении дел в зоне затопления и принимаемых мерах.

#в стране и мире #Владимир Путин #МВД РФ #поручение #владимир колокольцев #Паводки #зона подтопления #правопорядок
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