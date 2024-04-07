Путин поручил главе МВД обеспечить правопорядок в зонах паводков

Президент России Владимир Путин поручил министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву обеспечить меры правопорядка в населенных пунктах Курганской и Тюменской областей, где сохраняется угроза подтопления из-за сильных паводков. Об этом сообщили в Кремле.

Согласно поручению российского лидера, правоохранительным органам необходимо следить за правопорядком и сохранностью имущества граждан, проживающих в районах, которые уже вошли в зону подтопления и в которых начало подтоплений ожидается в ближайшее время.

Кроме того, в Кремле сообщили, что глава Российского государства провел телефонные разговоры с губернаторами Курганской и Тюменской областей. Владимир Путин обсудил с Вадимом Шумковым и Александром Моором развитие ситуации в субъектах на фоне ожидаемого резкого повышения уровня воды. Стороны отметили необходимость заблаговременного принятия мер по оказанию помощи местным жителям и их возможной эвакуации.

Накануне Путин поручил главе МЧС РФ Александру Куренкову в срочном порядке вылететь в Оренбургскую область для ликвидации последствий паводка и оказания помощи пострадавшим от природной стихии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главе государства доложили о положении дел в зоне затопления и принимаемых мерах.