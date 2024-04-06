В Орске госпитализировали 8 человек, которые пили воду из-под крана

В Орске госпитализировали восемь человек с признаками острой кишечной инфекции, в общей сложности за двое суток за медицинской помощью обратились 18 жителей города. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Оренбургской области.

«Всего за двое суток за медицинской помощью обратились 18 человек, из них 8 госпитализированы, остальные получают амбулаторное лечение», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале областного Минздрава.

В ведомстве отметили, что обратившиеся за медпомощью пили воду из-под крана. В результате лабораторного исследования биоматериала от заболевших и исследования воды специалисты выявили норовирус (острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус - один из видов энтеровирусов. - Прим. ред.) второго типа. Уточняется, что в настоящее время состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное.

Вице-губернатор - заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике - министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова настоятельно рекомендовала жителям пострадавших от прорыва дамбы районов использовать для питья и приготовления пищи только бутилированную или кипяченую воду, мыть руки с мылом перед едой, после туалета, прогулок и перед приготовлением пищи. В случае возникновения симптомов острой кишечной инфекции необходимо немедленно обратиться за медпомощью и не заниматься самолечением, отметила глава регионального Минздрава.