Украинские беспилотники атаковали Запорожскую АЭС

Сегодня украинские националисты при помощи беспилотников атаковали Запорожскую атомную электростанцию, сообщили представители ЗАЭС в своем Telegram-канале. Отмечается, что были зафиксированы прилеты в районы азотно-кислородной станции №2 и грузового порта.

«Повреждений критически важной инфраструктуры и нарушений работы систем атомной станции не зафиксировано», - говорится в заявлении.

Напомним, украинские боевики регулярно пытаются атаковать Запорожскую АЭС. Так, в марте ВСУ сбросили взрывное устройство в районе размещения баков с дизельным топливом.

В администрации станции отметили, что обстрел АЭС и объектов ее инфраструктуры может привести к печальным последствиям, повлияв на безопасность эксплуатации.