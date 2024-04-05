МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Украинские беспилотники атаковали Запорожскую АЭС

Зафиксированы прилеты в районы азотно-кислородной станции и грузового порта.
Сергей Лебедев 2024-04-05 18:05:09
© Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, Globallookpress

Сегодня украинские националисты при помощи беспилотников атаковали Запорожскую атомную электростанцию, сообщили представители ЗАЭС в своем Telegram-канале. Отмечается, что были зафиксированы прилеты в районы азотно-кислородной станции №2 и грузового порта.

«Повреждений критически важной инфраструктуры и нарушений работы систем атомной станции не зафиксировано», - говорится в заявлении.

Напомним, украинские боевики регулярно пытаются атаковать Запорожскую АЭС. Так, в марте ВСУ сбросили взрывное устройство в районе размещения баков с дизельным топливом.

В администрации станции отметили, что обстрел АЭС и объектов ее инфраструктуры может привести к печальным последствиям, повлияв на безопасность эксплуатации.

#бпла #беспилотники #Обстрел #Запорожская АЭС #заэс
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Военные микротурбины
2
Новый русский Суперджет
3
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
4
КРЭТ. Часть 2
5
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322