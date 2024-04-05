Маск сравнил идею о членстве Украины в НАТО с фильмом об апокалипсисе

Потенциальное вступление Украины в НАТО равносильно ядерному апокалипсису. Такого мнения придерживается бизнесмен Илон Маск, комментируя высказывания главы Госдепа США Энтони Блинкена. Американский чиновник заявил, что целью июльского саммита альянса будет «возведение моста» к членству Украины в блоке.

«Именно вот так начинается фильм о ядерном апокалипсисе», - написал Маск в социальной сети Х.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Украину примут в НАТО, как только все члены альянса дадут на это свое согласие. Кроме того, официальному Киеву предстоит выполнить ряд условий, пишет «360».

Между тем Североатлантический альянс де-факто уже является стороной конфликта на Украине, заявил ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Альянс активно участвует в обстрелах российской территории, принимает решения о поставках оружия украинским террористам, готовит боевиков и диверсантов, объяснил он. Поэтому задачи по демилитаризации Украины остаются актуальными, добавил Патрушев.